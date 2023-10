Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali: Gilardino ritrova Retegui, Inzaghi si affida a Dia

Si apre questa sera la decima giornata di campionato. Genoa e Salernitana si daranno battaglia sul green del"Ferraris" per uno scontro importante per la zona salvezza. I rossoblu iniziano con oggi un ciclo di gare importanti per capire quali possono essere le proprie ambizioni di classifica. I granata, dopo il cambio di guida tecnica e il pareggio casalingo contro il Cagliari, cercano continuità ed inseguono i tre punti per abbandonare le zone pericolanti della graduatoria.

Ha lavorato pure su VlahovicIl giovane bomber milanista Camarda:"Ronaldo il Fenomeno è sempre stato il mio idolo"Aouar dopo la vittoria della Roma:"Per me è un onore giocare con questo grande club"Fiorentina, la casuale svolta estiva di Pierozzi: doveva andare allo Spezia nell'affare NzolaZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby.

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Stasera Genoa-Salernitana, i convocati di Gilardino: tornano Strootman e ReteguiIl Genoa ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro la Salernitana, anticipo della decima giornata di Serie A. Mister Gilardino ritrova sia Retegui che Strootman, presenti Leggi di più ⮕

Genoa, i convocati di Gilardino per la Salernitana: la scelta su ReteguiIl Genoa si prepara alla sfida che domani vedrà i ragazzi di Alberto Gilardino affrontare la Salernitana dell&39;ex compagno di squadra Pippo Inzaghi. In vista del match, questo l&39;elenco dei Leggi di più ⮕

- Genoa, Gilardino: 'Retegui sta bene e sarà della partita come Strootman'12.40 - Dopo due sconfitte consecutive il Genoa scenderà in campo domani sera al 'Ferraris' contro la Salernitana per il match che aprirà la decima giornata di campionato. Fra pochi istanti il tecni Leggi di più ⮕

- Genoa, Gilardino: 'Retegui sta bene e sarà della partita così come Strootman'12.40 - Dopo due sconfitte consecutive il Genoa scenderà in campo domani sera al 'Ferraris' contro la Salernitana per il match che aprirà la decima giornata di campionato. Fra pochi istanti il tecni Leggi di più ⮕

- Genoa, domani sera al 'Ferraris' arriva la Salernitana: la conferenza di Gilardino12.40 - Dopo due sconfitte consecutive il Genoa scenderà in campo domani sera al 'Ferraris' contro la Salernitana per il match che aprirà la decima giornata di campionato. Fra pochi istanti il tecni Leggi di più ⮕

Genoa-Salernitana LIVE: torna Retegui dal 1'Sky Sport Leggi di più ⮕