Genoa-Salernitana 1-0, riparte il Grifone, Inzaghi resta giù

Gilardino beffa ancora una volta l’amico Filippo Inzaghi. Dopo il successo (1-0) dello scorso 31 marzo (quando Super Pippo sedeva sulla panchina della Reggina) si ripete in fotocopia (1-0) anche contro la Salernitana e consente al Genoa di tornare a respirare dopo le battute d’arresto con Milan e Atalanta. Il ko a Marassi, invece, conferma il momento no della squadra campana, costretta a incassare la quarta sconfitta esterna di fila senza segnare.

Il tecnico granata ha tentato il tutto per tutto nel finale varando il 4-3-3 con Ikwuemesi per Lovato e la Salernitana è riuscita almeno a costruire l’unica vera grande occasione per segnare (83’): su un cross di Sambia, Mazzocchi di testa ha colpito la traversa e poi Dia, sulla respinta (anche se in sospetto fuorigioco), ha messo alto da buona posizione. Un episodio emblematico di un periodo da cancellare in fretta per i granata.

