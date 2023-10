Genoa-Salernitana 1-0: basta Gudmundsson. Gilardino batte Inzaghi

GENOVA - Genoa promosso, Salernitana a secco . Nell’anticipo della decima giornata di Serie A lo scontro salvezza se lo aggiudica l’undici di Giardino che ha battuto la squadra di Pippo Inzaghi con il punteggio di 1-0: il gol arriva nel primo tempo, al minuto 35, quando Gudmundsson , servito Malinovskyi, elude la marcatura di Gyomber e trova lo spazio per battere Ochoa con un diagonale dal limite che si va a spegnere all’angolino basso. Per l’islandese si tratta del quarto gol in campionato.

Possesso palla nettamente sbilanciato per i padroni di casa, angoli velenosi e pericoli costanti per la difesa granata. Al di là del gol di Gudmudsson, il Genoa colpisce due legni (prima con Badelj al 4’ e poi con Retegui in girata) mentre la Salernitana deve ringraziare Ochoa che fa gli straordinari murando i tentativi a raffica, in particolare quello di Sabelli . Dia fa quel che può ma non punge dalle parti di Martinez.

Italia Notizie

Leggi di più:

CorSport »

Al Genoa basta Gudmundsson per piegare una Salernitana sprecona: è 1-0 al 'Ferraris'Al Genoa basta un gol di Gudmundsson per avere la meglio sulla Salernitana. I rossoblu reagiscono alla grande dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atalanta. I granata non cambiano marcia d Leggi di più ⮕

Genoa-Salernitana 1-0: Gudmundsson non perdona, i rossoblù tornano a vincere dopo un meseSERIE A - Due squadre in difficoltà puntano a sbloccarsi: sotto esame soprattutto i granata, ancora a secco di successi in questo campionato. Leggi di più ⮕

Serie A, Genoa-Salernitana 1-0: rete di GudmundssonI titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 19 Leggi di più ⮕

Gudmundsson e due legni, Genoa avanti all'intervallo 1-0: Ochoa tiene in piedi la SalernitanaSi è chiusa la prima frazione di gara al 'Ferraris' con il Genoa avanti 1-0 sulla Salernitana. La formazione padrona di casa parte subito forte con un colpo di testa di Dragusin sugli sviluppi di un Leggi di più ⮕

Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali: Gilardino ritrova Retegui, Inzaghi si affida a DiaSi apre questa sera la decima giornata di campionato. Genoa e Salernitana si daranno battaglia sul green del 'Ferraris' per uno scontro importante per la zona salvezza. I rossoblu iniziano con oggi un Leggi di più ⮕

Stasera Genoa-Salernitana, i convocati di Gilardino: tornano Strootman e ReteguiIl Genoa ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro la Salernitana, anticipo della decima giornata di Serie A. Mister Gilardino ritrova sia Retegui che Strootman, presenti Leggi di più ⮕