Genoa, i tifosi rinnovano il gemellaggio con la Reggiana: 'In Coppa allo stadio assieme'

, in programma a Marassi mercoledì alle 15, sarà l'occasione per rinnovare l'antico gemellaggio tra le due tifoserie.

Con un comunicato diffuso nelle scorse ore, le sigle dei sostenitori organizzati aderenti alla Gradinata Nord, cuore pulsante del popolo rossoblù, hanno annunciato di voler precedere il fischio d'inizio con “Sono passati 24 anni dall’ultima partita ufficiale tra il nostro Genoa e la Reggiana - si legge nella nota - Non dobbiamo di certo spiegare il legame tra la nostra tifoseria e quella Granata: un rapporto sincero, leale e duraturo.

Mercoledì 1 Novembre abbiamo l’occasione di ritrovare i nostri fratelli dopo tanti anni in una giornata speciale. Speriamo di vedere coinvolte tutte le generazioni che hanno vissuto e reso storico questo gemellaggio. headtopics.com

Invitiamo perciò tutti i tifosi Genoani ad accogliere i ragazzi di Reggio Emilia al parcheggio della Piastra di Genova Est alle ore 11:30, dopodiché verso mezzogiorno partiremo uniti, Granata e Rossoblu in corteo fino allo stadio!”.Genoa, sollievo Retegui: niente lesione ma Cagliari è in dubbioLa diarchia Inter-Juve non durerà: tutto gioca a favore di Inzaghi, Pioli deve rasserenare il MilanIntermania, Lukaku e la Juve.

