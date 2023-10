Genoa, Gilardino: 'Retegui ha sentito una fitta, è uscito per precauzione'

Alberto Gilardino sorride dopo la vittoria di stasera, il suo Genoa ha conquistato i tre punti grazie all'1-0 sulla Salernitana di Inzaghi

. Gila ha commentato così la sfida tra due Campioni del Mondo: "L'interpretazione della partita è stata perfetta, abbiamo avuto diverse occasioni per aumentare il vantaggio; se non si chiudono le partite rischiano di complicarsi, ma siamo stati bravi anche nel secondo tempo. Quotidianamente lavoriamo per ruotare nelle varie zone del campo, ho giocatori che hanno caratteristiche importanti per fare questo gioco.

cmdotcom »

