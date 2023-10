Genoa, Gilardino: 'Le doti che ha Gudmundsson vanno esaltate, noi siamo bravi a farlo'

al termine dell'anticipo della 10^ giornata di Serie A, vinto 1-0 sulla Salernitana:"Abbiamo fatto un primo tempo importante in entrambe le fasi, creando i presupposti per fare gol e segnando. Potevamo anche raddoppiare in più occasioni. Se non chiudi questo tipo di partite normale che ti abbassi, abbiamo lavorato sulle ripartenze. Martinez però non ha fatto una parata, abbiamo tenuto botta in difesa e siamo stati molto bravi".

Serie A, la classifica aggiornata dopo Genoa-Salernitana: rossoblù a 11, granata penultimi

