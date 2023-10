Gendrey, numeri e statistiche del terzino alla seconda stagione al Lecce

Non particolarmente noto se non alla tifoseria giallorossa e all’allenatore D’Aversa, che ha dimostrato di credere in lui schierandolo spesso in questo inizio di stagione di Serie A.

Il Lecce dopo un’ottima partenza ha ottenuto qualche risultato in ‘controtendenza’ ed ora naviga a metà classifica di Serie A: il positivo inizio di campionato è da considerarsi merito anche del terzino? Qual è stato finora il suo rendimento partita dopo partita? E nell’ultima gara contro l’Udinese il giocatore ha colto la sufficienza? Se ti interessa saperlo o sei un giocatore del Fantacalcio molto attento agli acquisti, prosegui nella lettura: troverai le principali...

Il voto al Fantacalcio è stato così pari ad un 4,5, ma sul giudizio finale ha influito in realtà anche un’ammonizione.Il francese è un terzino vivace, che oltre a difendere sa proporsi in avanti. E si è visto in questo inizio di campionato, in cuiha anche sfornato due assist. headtopics.com

Spicca anche l’altro 7,5 nella gara contro il Genoa (con il secondo assist). Alla sesta giornata un sei nella gara contro la Juve e da lì in poi alcune prestazioni complessivamente sottotono, che ne hanno determinato l’insufficienza al Fantacalcio.Alla decima giornata di campionato, i pugliesi se la vedranno con il Toro in un match sicuramente non esente da insidie.

Il classe 2000 è un atleta con il ruolo di difensore laterale di destra, duttile ed abile anche in veste di centrale del reparto arretrato. Non particolarmente alto, è veloce e sa farsi trovare pronto nell’uno contro uno, come pure è capace nell’intercetto della sfera e nell’anticipo, per poi proporsi in avanti con interessanti folate offensive. headtopics.com

Leggi di più:

calciomercatoit »

Lecce, in carcere da un anno ma nessuno lo va a trovare: la direttrice lo autorizza a riabbracciare il suo canE' da un anno in carcere a Lecce ma nessuno è mai andato a fargli visita.... Leggi di più ⮕

Studentessa suicida a Lecce, 19enne indagato per violenza sessualeI titoli di Sky TG24 del 26 ottobre, edizione delle 8 Leggi di più ⮕

Studentessa suicida a Lecce dopo uno stupro, chiediamoci cosa manca al nostro sistema“Ragazza di 21 anni si suicida a Lecce dopo aver raccontato alle amiche di aver subito una violenza sessuale” con queste parole abbiamo appreso la notizia dai quotidiani della morte di una studentessa universitaria che era in Italia da pochi mesi per un percorso di studi con l’Erasmus. Leggi di più ⮕

Studentessa francese suicida a Lecce, indagato un 19enneIl giovane avrebbe riferito di essere stato in casa con la ragazza due giorni prima della sua morte e di aver avuto un rapporto consensuale Leggi di più ⮕

Lecce: studentessa francese suicida dopo presunta violenza sessuale: indagato un 19enneUna studentessa francese si è suicidata a Lecce dopo una presunta violenza sessuale: indagato un 19enne. La notizia del TG La7. Leggi di più ⮕

Julie Tronet, studentessa francese suicida a Lecce dopo la violenza sessualeJulie Tronet, la studentessa francese suicida a Lecce dopo la violenza sessuale: indagato un... Leggi di più ⮕