Gaza, una pioggia di bombe nella notte. L’esercito israeliano: non è l’invasione. L’accusa dell’Onu: crimini …

Nervi sempre più tesi tra Onu e Israele. Dopo giorni in cui al palazzo di Vetro va in scena un duro confronto sul Medio Oriente, l'Assemblea generale ha approvato la bozza di risoluzione presentata dalla Giordania, a nome dei Paesi arabi, per una tregua umanitaria tra Israele e palestinesi.

Il testo ha ottenuto 120 voti a favore, due dei quali sono arrivati da Francia e Spagna, e 14 contrari (tra cui gli Usa e Israele). Sono stati 45, invece, gli astenuti tra i quali figurano anche Italia, Germania e Regno Unito. Per passare era richiesta la maggioranza dei due terzi di presenti e votanti dei 193 Paesi, gli astenuti non contano.

