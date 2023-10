Gaza, raid senza precedenti. Hamas: 'Stiamo bombardando Israele'

La notte dell'invasione è (forse) arrivata. Le forze di difesa israeliane stanno conducendo raid senza precedenti contro le postazioni di Hamas, che chiama a raccolta i palestinesi.

Su Telegram, Izzat al-Rishq, un membro dell'ufficio politico di Hamas, ha scritto:"Se il premier israeliano Benjamin Netanyahu decidesse di entrare a Gaza via terra stasera, la resistenza sarebbe pronta. E i resti dei suoi soldati saranno inghiottiti dalla terra di Gaza. Proprio come la resistenza ha vinto il 7 ottobre, essa lo sconfiggerà se sarà imprudente e la sua sfortuna lo porterà ad entrare a Gaza".

