Gaza, primi 4 italiani lasciano la striscia dal valico di Rafah. Colpito ancora il campo di Jabalia. Onu: un’a

Ogni giorno rischiano di essere vittime in una guerra che ormai si combatte strada per strada ma anche caratterizzata dai bombardamenti israeliani. Ecco, ieri è stata molto discussa una dichiarazione di un dirigente di Hamas. In Israele, quando da Gaza (come sempre succede ogni giorno dal 7 ottobre) lanciano razzi, i cittadini corrono nei rifugi e si mettono al sicuro.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENZIA_ANSA: Gaza, raid israeliani sul campo profughi di JabaliaLe scene drammatiche dei soccorsi, Hamas parla di decine fra morti e feriti (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

TODAY_IT: Nuova strage a Gaza: bombardato il campo profughi di Jabalia Tra i 15 e i 30 edifici sarebbero stati spianati dopo un bombardamento che avrebbe fatto oltre 400 vittime tra morti e feriti

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Gaza, devastazione nel campo profughi di Jabalia dopo attacco israelianoDecine di morti e centinaia di feriti per un raid nel nord della Striscia (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Striscia di Gaza, il bombardamento sul campo profughi di Jabalia: i video dopo l’attacco israelianoEdifici crollati e, stando alle fonti mediche locali, “centinaia di morti”. Le immagini mostrano parte del risultato di un bombardamento israeliano sul campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Il ministero della Sanità di Gaza, citato da al Jazeera, parla di un bilancio di almeno cento morti “destinato a crescere”.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Israele, bombe su Jabalia, morti e distruzione a GazaHamas ha affermato che sette ostaggi sono stati uccisi ieri in un attacco aereo israeliano sul campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza. Il gruppo militante ha detto che tre degli ostaggi erano stranieri.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Gaza, Onu: 'Attacchi Israele su Jabalia potrebbero essere crimine di guerra'Nuovi raid sul campo profughi

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕