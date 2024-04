Gaza, Ovadia: "Quello commesso da Israele è etnocidio con carattere genocidiario"

Gaza, Ovadia: "Qui starnazzano di antisemitismo che non c’entra nulla. Quello commesso da Israele è etnocidio con carattere genocidiario"i coloni ebrei potranno avere anche la loro villetta in riva al maredobbiamo combattere con tutte le nostre forze la logica del privilegio . Ed è quello a cui assistiamo oggi nella tormentata Palestina, dove c’è un popolo abbandonato da tutti e che viene fatto a pezzi con una violenza e un cinismo inauditi, mentre si fanno discorsi sulla lana caprina.

I privilegiati ritengono che i loro privilegi siano diritti e quindi li difendono con le unghie, con i denti, con le armi e con tutto pur di non perderli".il governo d’Israele stia compiendo un’operazione di carattere genocidiario, cioè mirano a cancellare il popolo palestinese in quanto tale. E infatti Netanyahu dice disinvoltamente che non ci sarà lo Stato palestinese. A quale titolo afferma questa cosa? – continua – Adesso l’etnocidio sta assumendo un aspetto genocidiari

