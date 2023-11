Gaza: Ospedali fuori servizio, avvertimento del re di Giordania

Tutti gli ospedali nel nord della Striscia di Gaza sono fuori servizio. Il re di Giordania Abdullah avverte che la rioccupazione di parti di Gaza da parte di Israele peggiorerà la crisi e potrebbe portare alla regione verso un'esplosione. Hamas utilizza una postazione di comando sotto l'ospedale di Al Shifa e sta utilizzando il carburante inviato per scopi propri.

AGENZİA_ANSA: Catastrofe negli ospedali, Israele evacuerà i neonatiAl Shifa di Gaza senza corrente, 'bebè muoiono nell'incubatrice'. Netanyahu: 'l'Anp non governerà a Gaza '. Riapre il valico di Rafah per gli stranieri e i palestinesi che necessitano di cure mediche urgenti. (ANSA)

İLPOST: I principali ospedali del nord di Gaza non funzionano piùGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

AGENZİA_ANSA: L'allarme per gli ospedali di Gaza, Onu: 'A Shifa morti almeno tre infermieri'Danneggiate infrastrutture vitali dell'unità sanitaria. L'esercito: 'Scoperte armi e strutture di Hamas in scuole, moschee e case' (ANSA)

AGENZİA_ANSA: L'allarme per gli ospedali di Gaza, Oms: 'Al Shifa non funziona più' Hamas : 'Prematuri e pazienti in intensiva morti per assenza di cure'. L'esercito: 'Armi e strutture di Hamas in scuole, moschee e case'. Ong, in raid Usa in Siria uccisi 8 combattenti filoiraniani (ANSA)

AGENZİA_ANSA: Allarme per gli ospedali a Gaza, 'Al Shifa non funziona più'Oms: 'situazione terribile, il mondo non stia in silenzio'. Il direttore dell'ospedale: 'le sale operatorie sono completamente fuori uso'. Secondo il ministero della Sanità di Hamas , 'ad Al-Shifa morti 27 feriti e 7 neonati'.

SKYTG24: Guerra Israele-Hamas, Hezbollah spara su Israele. LIVEGuerra Medioriente, situazione ospedali Gaza drammatica

