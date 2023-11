Gaza, ospedale indonesiano è senza elettricità

Israele, Papa: "La guerra è una sconfitta, servono due Stati" | All'Angelus la preghiera per tutti i Paesi coinvolti in un conflitto Gaza, usciti dalla Striscia in 400 tra feriti e stranieri | Tajani: 4 italiani, stanno bene | Un connazionale: "Impossibile lavorare"

Gaza, i primi quattro italiani lasciano la Striscia | Colpito ancora il campo profughi a Jabalya, l'Onu: "Raid potrebbe costituire un crimine di guerra"

Unicef: "Gaza è il cimitero per migliaia di bambini" | Hamas: "Nei prossimi giorni libereremo alcuni ostaggi" | Usa inviano altri 300 soldati in Medioriente

AGENZIA_ANSA: Capo Hamas, per rilascio ostaggi serve un cessate il fuocoPer il rilascio degli ostaggi è necessario 'un cessate il fuoco' a Gaza. Lo ha detto - citato dai media - Ismail Haniyeh capo di Hamas aggiungendo di aver informato in questo senso i mediatori dei negoziati. (ANSA)

CORRIERE: Dallo Yemen piovono missili e droni su Eilat, Israele elimina un capo di Hamas nella StrisciaIl lancio dei miliziani Houthi attiva il sistema di difesa Arrow, aumentano i dispositivi statunitensi in tutta la regione. Uccisi due soldati di Tel Aviv nelle incursioni via terra

MEDIASETTGCOM24: Israele, capo Hamas: per rilascio ostaggi serve un cessate il fuocoPer il rilascio degli ostaggi è necessario ʼun cessate il fuocoʼ a Gaza. Lo ha detto - citato dai media - Ismail Haniyeh, capo di Hamas, aggiungendo di aver informato in questo senso i mediatori dei negoziati. Secondo Haniyeh, gli ostaggi israeliani nella Striscia sono sottoposti alla ʼstessa morte e trattamentoʼ che i palestinesi fronteggiano.

ADNKRONOS: Guerra Israele-Hamas, news di oggi 31 ottobre: attacchi su tutta la Striscia di GazaColpiti circa 300 obiettivi e uccisi centinaia di 'terroristi'. Raid anche in Libano

AGENZIA_ANSA: Israele, numerosi scontri contro terroristi Hamas a GazaSono stati 'numerosi i combattimenti dei soldati con le cellule dei terroristi' nelle operazioni in corso dell'esercito israeliano all'interno di Gaza. (ANSA)

ILGIORNALE: Soldati israeliani a Gaza: la guerra casa per casa contro HamasL'esercito israeliano ha diffuso un video dei suoi soldati impegnati nell'offensiva di terra nella Striscia di Gaza. Nelle ultime ore i combattimenti all'interno dell'enclave palestinese sono aumentati per numero e intensità, con 9 militari di Tel Aviv rimasti uccisi soltanto nella giornata di ieri.

