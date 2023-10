Gaza, ora sarà battaglia nei tunnel? I «soldati-topi» che serviranno per la bonifica

Uno snodo con spazi protetti, comunicazioni, ambienti sicuri dove accogliereIl bunker sarebbe collegato alla capillare rete di cunicoli nella StrisciaLa battaglia di versioni riporta al nemico numero uno di qualsiasi invasione della Striscia. «Una ragnatela all’interno del quale cammini senza sosta», ha raccontato la donna liberata qualche giorno fa dopo aver vissuto da prigioniera nelle mani dei mujaheddin.

La profondità è variabile. Secondo il geologo Joel Roskin nelle aree di confine oscilla tra i 4 e i 12 metri, al di sotto potrebbero prodursi crolli. Maggiore lo scavo in prossimità di edifici che proteggono l’accesso, permettono di allacciarsi a luce ed acqua, celano eventuali lavori. I generatori assicurano una fonte alternativa, specie in fasi critiche.

