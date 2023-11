Gaza, Onu: 33 camion con aiuti entrati nella Striscia

Sono 33 i camion con aiuti umanitari entrati nella Striscia di Gaza nelle ultime ore.

Lo rende noto l'Ocha, l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, spiegando che si tratta del ''maggior numero'' di camion con acqua, cibo e dispositivi medici entrati nell'enclave palestinese da quando è stato riaperto il Valico di Rafah con l'Egitto. Tuttavia è necessario l'ingresso urgente di carburante per far funzionare le apparecchiature mediche negli ospedali, le strutture idriche e igienico-sanitarie.

