Gaza, la testimonianza di Save the Children: «Non sappiamo quando finirà, ma temo che sarà troppo tardi»

Un funzionario egiziano ha riferito che 76 palestinesi feriti e 335 stranieri e con doppia cittadinanza arrivati in Egitto, i primi dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas. Quattro italiani, sono fra le persone uscite da Gaza come confermato dal Ministro degli Esteri Tajani. Fra loro ci sono il capo Missione della ong palermitana CISS Jacopo Intini e la responsabile di Area, volontari di Ong internazionali, Amal Khayal.

