Gaza, la città spettrale e ridotta in macerie: “Tutto intorno c’è solo distruzione”

Il fotoreporter, tra i più attivi e seguiti su Instagram dall’inizio del conflitto, ha pubblicato delle storie che mostrano alcuni quartieri di Gaza completamente distrutti dai bombardamenti. Lo scenario che si trova davanti èL’attivista iraniana Nasrin Sotoudeh picchiata e arrestata durante i funerali della 16enne Armita Geravand: “Non indossava il velo”

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione.

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova quella giusta per te sul portale N.1 in Italianon riesci a leggere ilfattoquotidiano.it perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità. Per continuare a leggerci accetta i consensi o diventa nostro Sostenitore (in questo modo navigherai senza nessuna inserzione). headtopics.com

Ti ricordiamo che il nostro lavoro ha un costo ripagato dalla pubblicità e dai sostenitori. Il tuo aiuto è per noi indispensabile.acconsenti in questo modo al trattamento dei tuoi dati personali mediante l'impiego di tutti i cookie presenti sul sito, fermo restando la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento. Navigherai in modo totalmente gratuito e potrai visualizzare fino ad un massimo di 10 articoli al mese, e vedrai la pubblicità.

La Striscia di Gaza è completamente isolataGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Israele, scatta l'offensiva nella Striscia di GazaNella notte buia di Gaza, le uniche luci sono i bagliori delle esplosioni, provocate dal più massiccio attacco israeliano dall'inizio del conflitto. Non è ancora l'offensiva di terra più volte annunciata, ma è qualcosa di molto vicino. I tank israeliani sono entrati nella Striscia, l'aviazione ha bombardato incessantemente le postazioni di Hamas. Leggi di più ⮕

La Striscia di Gaza è completamente isolataGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Gaza divisa in tre sezioni: cosa prevede il piano di Israele per la StrisciaAttaccando da est, l'esercito israeliano spaccherebbe la Striscia in tre parti: una a nord, una al centro e una a sud. Ma gli alleati hanno dubbi sull'efficacia Leggi di più ⮕

La Striscia di Gaza è completamente isolataGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Israele avvisa abitanti Striscia: 'Lasciate il nord e Gaza City, è un appello urgente'Le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno lanciato un nuovo avvertimento alla popolazione del nord della Striscia di Gaza, chiedendo loro di spostarsi al sud dell'enclave palestinese. Leggi di più ⮕