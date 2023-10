Gaza, l'Onu conferma le cifre palestinesi: 'I morti sono 7000, oltre 2000 i bambini'

L'Onu ha rilanciato l'elenco di oltre 7.000 nomi delle persone uccise nei raid israeliani a Gaza dopo il 7 ottobre. Una lista di 150 pagine con nomi e documenti d'identità. Nella Striscia 6747 vittime, 2913 sono minori.

In un comunicato, la coordinatrice degli Affari umanitari dell'Onu per i territori palestinesi, Lynn Hastings, ha affermato che gli"avvisi anticipati" emessi dall'esercito israeliano alle popolazioni affinché evacuino le aree che intende prendere di mira"non fanno alcuna differenza".

There have been 18,482 injuries, the WHO said, again a significant proportion of them are children. The agency said 23 of 35 hospitals were still partially functioning - others, as well as community clinics, have had to close. headtopics.com

The WHO says 1,000 people in Gaza need dialysis, 30 premature babies are in incubators and 2,000 cancer patients need urgent treatment. All of this becomes impossible without fuel to run hospital generators.

A WHO official spoke of desperate conditions inside the hospitals which are still functioning, with seriously injured patients being operated on in corridors with no anaesthetic, and"the smell of death" and"bodies of children" everywhere. headtopics.com

Leggi di più:

TgLa7 »

Guerra Israele–Hamas, annunciate nuove incursioni mirate a Gaza. LIVEGaza, ministro della salute pubblica il nome di 7000 vittime Leggi di più ⮕

Le giraffe - Film (2000)Le giraffe è un film di genere commedia del 2000, diretto da Claudio Bonivento, con Sabrina Ferilli e Veronica Pivetti. Durata 84 minuti. Distribuito da LION PICTURES. Leggi di più ⮕

La crisi tra Israele e l’Onu sulla catastrofe umanitaria a GazaTel Aviv ha chiesto le dimissioni del segretario generale delle Nazioni Unite. Ma l’Onu ha tutto il diritto di chiedere il rispetto il diritto internazionale umanitario durante i conflitti. Leggi Leggi di più ⮕

Onu accusa Israele di crimini guerra: 'Da Tel Aviv punizione collettiva a Gaza'Per la portavoce dell'Alto commissariato anche Hamas ha commesso crimini di guerra e atrocità lo scorso 7 ottobre Leggi di più ⮕

Onu, la farsa: Iran garante dei diritti (e il veto della Russia su Gaza)Due fotografie. La è prima di ieri, a Beirut, e vede ritratti Hasan Nasrallah (leader di Hezbollah), Saleh Aruri (vicecapo di Hamas) e Ziad Nak... Leggi di più ⮕

Calcioscommesse, 10 mesi di stop per Sandro Tonali, più 8 di pene accessorieIl classe 2000 del Newcastle tornerà a giocare la prossima stagione, salta Euro 2024 Leggi di più ⮕