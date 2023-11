Gaza, il valico di Rafah apre per feriti e stranieri: in più di 400 lasciano la Striscia | Ci sono anche 4 cooperanti italiani

Gaza, uscite 320 persone con passaporto straniero | Tajani:"4 italiani, stanno bene" | Un connazionale: "Impossibile lavorare" Altre bombe sul campo profughi Jabalia, l'Onu:"Una nuova atrocità" | L'esercito israeliano:"Siamo alle porte di Gaza City" | Hamas:"Altri 7 ottobre, ancora e ancora"Regole per i commentiTi invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni Morta Mia Split, attrice hard russa | Il messaggio di Rocco Siffredi: "Dolcezza rara, rimarrai per sempre nel mio cuore"

Unicef: "Gaza è il cimitero per migliaia di bambini" | Hamas: "Nei prossimi giorni libereremo alcuni ostaggi" | Usa inviano altri 300 soldati in MediorienteNetanyahu: "Nessun cessate il fuoco, rilasciate gli ostaggi" | L'esercito libera una soldatessa israelianaCopyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Gaza, Rafah: i primi 450 palestinesi con passaporto straniero lasciano la StrisciaLe foto dei circa 450 palestinesi che attraversano un cancello del valico di Rafah, in...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Striscia di Gaza, Tajani: “Aperto valico di Rafah, spero presto escano i primi italiani”I titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Gaza, mancano i combustibili: palestinesi cuociono il pane utilizzando carta e legnaA Rafah, nel sud della Striscia, si cucina per strada (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

AGI AGENZIA ITALIA: L'Egitto apre il valico di Rafah per evacuare stranieri e feriti gravi da GazaForte condanna dei Paesi arabi per il bombardamento del campo profughi di Jabalia, che ha causato decine di morti. L'obiettivo dello Stato ebraico era un comandante di Hamas

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Gaza, le ambulanze entrano dal valico di RafahDecine di ambulanze e camion carichi di aiuti per Gaza sono arrivati ​​mercoledì al valico di frontiera di Rafah in Egitto. I camion degli aiut...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Primi stranieri via da Gaza attraverso il valico di RafahQuasi 90 palestinesi feriti e 450 persone con doppia cittadinanza e stranieri hanno lasciato Gaza questa mattina per l'Egitto attraverso il valico di Rafah dopo che le autoritàʼegiziane ne hanno annunciato l'apertura per la prima volta al pubblico.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕