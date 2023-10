Gaza, il leader di Hamas Haniyeh: 'Il sangue delle donne e dei bimbi palestinesi risvegli dentro di noi lo s…

Medio Oriente, nuovi bombardamenti su Israele centrale: la pioggia di razzi illumina il cielo notturnoSono di nuovo risuonate le sirene d'allarme nel centro di Israele. Subito dopo il sistema di difesa aerea Iron Dome è entrato in azione intercettando i razzi lanciati dalla Striscia di Gaza.Nuovi bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, specialmente sul nord, con più di 100 aerei impiegati in contemporanea.

"Riportateli a casa": il commovente video della Nazionale di calcio israeliana per i bambini presi in ostaggioLa Federcalcio israeliana ha realizzato un video per chiedere la liberazione dei bambini catturati da Hamas negli attacchi terroristici compiuti il 7 ottobre scorso. Gli ostaggi nelle mani dei terroristi sarebbero secondo il governo israeliano 229, fra di loro 28 bambini e ragazzi fino ai 17 ann...

Gaza, il mistero del diesel esaurito: «Eppure le riserve di Hamas sono piene»Il destino degli ostaggi si gioca anche sui rifornimenti di carburante. Israele mostra immagini satellitari. Fino al 7 ottobre due terzi dei megawatt per i civili di Gaza erano forniti da Israele Leggi di più ⮕

'Il comando di Hamas è sotto l'ospedale di Gaza'Israele: 'Civili come scudi umani'. La replica: 'Solo menzogne'. (ANSA) Leggi di più ⮕

Il numero dei morti a Gaza diffuso da Hamas è attendibile?Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha messo in dubbio la veridicità delle stime di Hamas sulle vittime dei bombardamenti israeliani; il ministero della Sanità a Gaza ha risposto pubblicando una lista con quasi 7mila nomi. Leggi di più ⮕

La ricostruzione i 3D dell'IDF: 'Il comando centrale di Hamas sotto l’ospedale di Gaza''Abbiamo prove concrete che centinaia di terroristi si sono nascosti lì dopo i massacri del 7 ottobre” ha detto il portavoce dell’esercito Hagari Leggi di più ⮕

Israele, colpito edificio a Tel Aviv: almeno tre feritiHamas avrebbe rivendicato il lancio di missili dalla Striscia di Gaza (ANSA) Leggi di più ⮕

Israele: il momento in cui viene ucciso il capo del sistema missilistico di HamasIsraele: il momento in cui viene ucciso il capo del sistema missilistico di Hamas. Guarda il video su TG La7. Leggi di più ⮕