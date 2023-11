Gaza, esercito israeliana: 'Siamo alle porte' | Riaperto il valico di Rafah

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti- Più in generale violino i diritti di terzi

ILMESSAGGEROIT: Gaza, Rafah: i primi 450 palestinesi con passaporto straniero lasciano la StrisciaLe foto dei circa 450 palestinesi che attraversano un cancello del valico di Rafah, in...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

AGI AGENZIA ITALIA: L'Egitto apre il valico di Rafah per evacuare stranieri e feriti gravi da GazaForte condanna dei Paesi arabi per il bombardamento del campo profughi di Jabalia, che ha causato decine di morti. L'obiettivo dello Stato ebraico era un comandante di Hamas

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Gaza, le ambulanze entrano dal valico di RafahDecine di ambulanze e camion carichi di aiuti per Gaza sono arrivati ​​mercoledì al valico di frontiera di Rafah in Egitto. I camion degli aiut...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Striscia di Gaza, Tajani: “Aperto valico di Rafah, spero presto escano i primi italiani”I titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Primi stranieri via da Gaza attraverso il valico di RafahQuasi 90 palestinesi feriti e 450 persone con doppia cittadinanza e stranieri hanno lasciato Gaza questa mattina per l'Egitto attraverso il valico di Rafah dopo che le autoritàʼegiziane ne hanno annunciato l'apertura per la prima volta al pubblico.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

VANITYFAIRIT: Matthew Perry, il dolore dei colleghi di Friends: «Siamo devastati, siamo una famiglia»Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc e David Schwimmer hanno reso omaggio al collega scomparso all'età di 54 anni con un comunicato congiunto: «Eravamo più che semplici compagni di cast»

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più ⮕