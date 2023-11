Gaza: Egitto aiuterà a evacuare 'circa 7.000' stranieri

Nel corso di un incontro con diplomatici stranieri, il viceministro degli Esteri egiziano, Ismail Khairat, ha detto che il Paese si sta preparando"a facilitare l'accoglienza e l'evacuazione dei cittadini stranieri da Gaza attraverso il valico di Rafah". Secondo il viceministro, ci"sono circa 7.000" persone di"oltre 60" nazionalità che attendono di lasciare Gaza.

