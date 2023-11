Gaza City accerchiata, si combatte a terra. Il Nord della Striscia isolato dal Sud

Tra queste, un comunicato di Hamas delle tre del pomeriggio di ieri diceva che un drone aveva tentato di colpire i soldati israeliani vicino allo Sharm Park, un parco giochi per bambini costruito dall’Ag…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INTERNAZIONALE: Decine di morti in un bombardamento nel nord della Striscia di GazaIl ministero della salute di Hamas ha affermato il 31 ottobre che almeno cinquanta persone sono morte nel bombardamento israeliano di un campo profughi nel nord della Striscia di Gaza. Leggi

Fonte: Internazionale | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Intensi bombardamenti israeliani nel nord della Striscia di Gaza: le immagini girate da SderotProseguono le operazioni dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza: i bombardamenti nelle ultime ore sono intensi soprattutto a nord e sono ben visibili dalla città israeliana di Sderot, a pochi chilometri dal confine. Sono stati oltre 11mila dall’inizio della guerra gli obiettivi “delle organizzazioni terroristiche colpiti” a Gaza.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Autorità Gaza, 'Israele entrato in Striscia da nord-ovest'Le forze israeliane sono entrate nella zona nord-occidentale di Gaza ed erano presenti ad al Karama, un quartiere a nord di Gaza City, e su Salah al-Din Street, l'autostrada principale della Striscia. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

HUFFPOSTITALIA: Carri armati israeliani a sud di Gaza city, il Qatar media sui feriti, blackout nella StrisciaIl portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha annunciato un aumento del dispiegamento di carri a…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Militari e riservisti israeliani nella Striscia di Gaza: continuano le operazione di terraL’esercito israeliano ha rilasciato nuovi video che mostrano l’andamento dei combattimenti nella Striscia di Gaza. Tel Aviv nega il cessate il fuoco e prosegue con i raid, tra incursioni con i carri armati e colpi ravvicinati di artiglieria.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

ILPOST: L’invasione della Striscia di Gaza è iniziata da cinque giorniGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕