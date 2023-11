Gaza, bombardamenti nei pressi dell'ospedale Al-Quds: la denuncia della Mezza Luna Rossa

L'allarme dall'account dell'organizzazione della Mezza Luna Rossa su Twitter. Dall'alba di questa mattina i raid israeliani a Gaza sono pericolosamente vicini alla sede dell'ospedale Al-Quds.

La denuncia L'organizzazione diffonde due video e denuncia bombardamenti incessanti oltre a condividere la preoccupazione per la situazione molto precaria della struttura dove anche intere famiglie di civili cercano di trovare rifugio e riparo nei cortili e anche nei corridoi.

L'ordine di evacuazione Secondo i medici palestinesi e l'agenzia per i rifugiati dell'ONU, sarebbero centinaia i pazienti bloccati negli ospedali a Nord di Gaza e l'ordine di evacuazione al personale, inviato domenica dalle autorità israeliane, non è realizzabile per la gravità delle condizioni di alcuni malati che sono intrasportabili trovandosi in unità di terapia intensiva. headtopics.com

