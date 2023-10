Gaza, blitz chirurgici di Israele in attesa della grande invasione

Sarà pubblicato al più presto sul nostro sito, dopo essere stato visionato dalla redazioneRegole per i commentiTi invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti- Più in generale violino i diritti di terzi

Leggi di più:

MediasetTgcom24 »

Esercito Israele, 'blitz mirati con i tank nel nord di Gaza'L'esercito israeliano ha detto di aver condotto 'blitz mirati' all'interno del nord della Striscia usando tank 'nell'ambito dei preparativi per le 'prossime fasi dei combattimenti'. 'I soldati - ha aggiunto - sono poi usciti dall'area alla fine dell'attività'. Leggi di più ⮕

Israele, blitz mirati con i tank nel nord della Striscia di GazaLo fa sapere l'esercito, 'i soldati sono poi usciti al termine dell'attivita'' (ANSA) Leggi di più ⮕

Israele, blitz mirati con i tank nel nord di Gaza in attesa dell'invasioneLe immagini a infrarossi diffuse da Tel Aviv mostrano colonne dei carri armati israeliani muoversi nel buio, varcare le brecce nel muro che circonda Gaza ed entrare nella striscia. Decine di Tank, seguiti dai bulldozer che scavano trincee difensive. Leggi di più ⮕

Blitz coi tank e raid lampo: cosa c'è dietro la strategia di Israele a GazaUnità corazzate, di fanteria e del genio dell'esercito di Israele hanno effettuato un secondo raid all'interno della Striscia di Gaza ritirandosi dopo aver raggiunto i propri obiettivi Leggi di più ⮕

Israele, 'esercito rafforza blitz di terra nella Striscia'Le forze di terra dell'esercito israeliano stanno espandendo stasera i loro blitz all'interno della Striscia di Gaza insieme agli attacchi aerei. (ANSA) Leggi di più ⮕

Israele, azioni chirurgiche via terra nella Striscia: tre blitz in 24 oreL'esercito israeliano per la terza volta in 24 ore entra in forze nella striscia di Gaza. Nuove incursioni per colpire obiettivi di Hamas, con carri armati, truppe scelte questa volta col supporto dell'aviazione. Leggi di più ⮕