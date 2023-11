Gaza, aperto il valico di Rafah: scappano in centinaia

Tra i feriti portati ieri in Egitto moltissimi erano bambini. La tv Al Jazeera ne ha seguiti alcuni dagli ospedali palestinesi ancora funzionanti sino al valico di Rafah. Terribili le loro storie.. A Gaza mancano gli antidolorifici e gli antibiotici e il bimbo soffre ad ogni respiro. Se operato potrà salvarsi. Aa Gaza non sarebbe stata operabile e invece potrebbe riprendere a camminare. Tutti hanno perso dei parenti nei bombardamenti e soffrono da giorni o settimane per la mancanza di cure.

Philippe Lazzarini, commissario dell’agenzia Onu che si occupa dei palestinesi (Unrwa) è andato a incontrare i fuggiaschi da Gaza. «Sono rimasto scioccato dal fatto che tutti chiedessero cibo, chiedessero acqua. Non ho mai visto nulla di simile» ha detto. La benzina serve a cuocere il pane, estrarre o desalinizzare l’acqua. Senza ci sono solo la fame e la sete.

Il piccolo successo umanitario di ieri è frutto di una trattativa diplomatica durata quasi un mese. Qualche elemento dell’accordo è evidente, altri baratti resteranno segreti. Sappiamo che la pressione Usa è stata determinante, ma senza la mediazione del Qatar (finanziatore di Hamas) non ce l’avrebbe fatta

. Sappiamo anche che l’Egitto ha accettato di accantonare la sua (ragionevole) fobia. Il Cairo teme che dal pertugio umanitario aperto ieri possano tentare di passare due milioni di palestinesi che affamati e disperati, in fuga dai bombardamenti, sfonderebbero ogni barriera dilagando in Egittodentro al quale ha chiuso Gaza, in uscita per i palestinesi con doppia cittadinanza e dei feriti e in entrata per i camion di aiuti.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODAY_IT: Nuova strage a Gaza: bombardato il campo profughi di Jabalia Tra i 15 e i 30 edifici sarebbero stati spianati dopo un bombardamento che avrebbe fatto oltre 400 vittime tra morti e feriti

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Gaza, devastazione nel campo profughi di Jabalia dopo attacco israelianoDecine di morti e centinaia di feriti per un raid nel nord della Striscia (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Striscia di Gaza, il bombardamento sul campo profughi di Jabalia: i video dopo l’attacco israelianoEdifici crollati e, stando alle fonti mediche locali, “centinaia di morti”. Le immagini mostrano parte del risultato di un bombardamento israeliano sul campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Il ministero della Sanità di Gaza, citato da al Jazeera, parla di un bilancio di almeno cento morti “destinato a crescere”.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Gaza, raid israeliani sul campo profughi di JabaliaLe scene drammatiche dei soccorsi, Hamas parla di decine fra morti e feriti (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Israele, bombe su Jabalia, morti e distruzione a GazaHamas ha affermato che sette ostaggi sono stati uccisi ieri in un attacco aereo israeliano sul campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza. Il gruppo militante ha detto che tre degli ostaggi erano stranieri.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Gaza, Onu: 'Attacchi Israele su Jabalia potrebbero essere crimine di guerra'Nuovi raid sul campo profughi

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕