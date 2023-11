Gaza, altra notte di raid: ecco gli attacchi dal cielo di Israele

, nella notte, da parte dell'aviazione israeliana. Le esplosioni hanno illuminato il cielo notturno, mentre le sirene hanno risuonato nel sud dello Stato ebraico. Il conflitto traè giunto al 24esimo giorno.

Israele ha lanciato attacchi aerei sulla Striscia di Gaza e l'ha isolata da cibo, carburante e altri rifornimenti come rappresaglia per la sanguinosa incursione dello scorso 7 ottobre, promettendo di distruggere il gruppo militante. Sono circa 230 gli ostaggi nelle mani di Hamas e in Israele si fa sempre più forte la pressione sul premier Netanyahu affinché garantisca le trattative per il loro rilascio.

