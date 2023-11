Gaza, accordo imminente sulla tregua tra Hamas e Israele

Gaza, la diretta - Hamas: "Tra qualche ora il Qatar annuncerà un accordo sulla tregua con Israele". Raid sul campo profughi di Nuseirat: almeno 17 morti. Sembra ormai imminente l'intesa tra il partito armato palestinese e Tel Aviv, mediata da Doha, con la quale si arriverà a una prima tregua, probabilmente in cambio di alcuni ostaggi. Sale a 50 il numero di giornalisti uccisi durante la guerra.

L'esercito israeliano ha annunciato la morte di altri due soldati nell'operazione di terra nel nord di Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. Il totale ad ora è di 68 soldati morti. L'annuncio di un possibile accordo di cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri tra Israele e Hamas potrebbe essere annunciato "a ore" da funzionari del Qatar: lo ha detto ad Al Jazeera l'esponente della fazione islamica, Izzat el Reshiq. "L'atteso accordo includerà il rilascio di ostaggi donne e bambini israeliani in cambio di donne e bambini palestinesi nelle prigioni dell'occupazione", ha detto el Reshiq





