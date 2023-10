Credete forse, voi umani, di avere il monopolio delle fobie, l’esclusiva dei disturbi di personalità, il dominio delle turbe? Siete per caso certi di essere i soli bersagli di crisi di identità, di condizioni di paranoia, di patologie fobico ansiose? Se così fosse, sbagliereste delle grosse siccome esiste in natura un’altra creatura di Dio vittima di questi stessi disagi legati alla sfera psicologica.

Ma quand’è che il gatto svalvola? Quando attacca tua suocera, un vicino, un parente o quando riduce te che saresti il suo padrone a un tiragraffi. Tutti segnali inequivocabili che attestano la crisi di identità in cui esso è precipitato.

«Visitando una di queste strutture, vi troverete per lo più animali calmi. Però, se i vostri occhi sono esperti, noterete sicuramente gatti con il pelo opaco e arruffato, segno che hanno ridotto notevolmente il tempo dedicato alla toelettatura», scrive Bèata. Ebbene, sappiate che quando il piccolo felino non può più curare la propria igiene va in cimbali, precipitandolo in una sofferenza da umore triste, vuoto o irritabile. Non solo. headtopics.com

E tuttavia non disperiamo. Qualche rimedio alle stramberie dei nostri mici disturbati c’è. La prima cosa da fare è quella di sottoporlo ad una visita psichiatrica, durante la quale il padrone dell’animale dovrà essere presente e rispondere a tante domande sul rapporto che ha col gatto e sulla vita e abitudini del felino. A questo punto l’esperto procederà a una gatto-testa “Poultry Science”.

Italia Notizie

Leggi di più:

Libero_official »

L'applauso per Mattarella all'assemblea di Anci(Agenzia Vista) Genova, 27 ottobre 2023 Leggi di più ⮕

L'abbraccio dei sindaci di Anci al termine dell'Assemblea a Genova(Agenzia Vista) Genova, 26 ottobre 2023 L'abbraccio dei sindaci di Anci al presidente Decaro al termine dell'assemblea di Anci a Genova. / Fb Anci Fon... Leggi di più ⮕

Dror Eydar, l'allarme: "L'orrore dei kibbutz può arrivare in Occidente"Ambasciatore israeliano in Italia dal 2019 al 2022, Dror Eydar, che ha poi raccontato questa esperienza in un libro, All’Arco di Tito , in qu... Leggi di più ⮕

Zaia (Veneto): “Il 2024 sarà sicuramente l'anno dell'autonomia"(Agenzia Vista) Roma, 26 ottobre 2023 Leggi di più ⮕

Maine, spari al bowling e al bar: più di 20 morti, è caccia all'uomoSangue e morte negli Stati Uniti. Nel Maine un uomo ha aperto il fuoco in due diversi punti della città di Lewiston : il bilancio è d... Leggi di più ⮕

Conti correnti, scatta l'accesso diretto del Fisco per chi non paga: cosa cambiaI conti correnti nel mirino del Fisco . Nella bozza della manovra fiscale viene ampliato il potere dell'ente riscossore per accedere ai conti e... Leggi di più ⮕