Dal Piemonte alla Lombardia, il percorso di Gasperini è partito da Grugliasco fino ad arrivare a Bergamo, da anni ormai la sua seconda casa. Dal 2016, infatti, è stato nominato allenatore dell' Atalanta e da quel momento è rimasto sulla panchina orobica. I risultati ottenuti e la crescita della squadra, soprattutto a livello europeo, è stata graduale e importante, grazie a questi è stato inserito anche tra i 50 migliori in attività .

Su Radio Serie A , il tecnico della Dea, si è raccontato tra passato, presente e alcuni aneddoti, tra cui quello della panchina dell' Italia e della Juve. Gasperini e l'Italia: il retroscena 'Sono stato vicino alla Nazionale . - ha detto Gasperini - Mi ha contattato Marcello Lippi, ma poi scelsero Ventura . Mi sento più pronto per una squadra di club ma all'Italia non diresti mai di no. Oggi è faticoso fare il Ct perché ci sono sempre iù partite, una volta era diverso





