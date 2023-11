Gary Neville: 'Anche Giggs, Beckham e Scholes fallirebbero in questo Manchester United'

Podcast", l'ex difensore dei Red Devils ha espresso un concetto davvero forte riguardo il momento della squadra:"Anche con un gruppo talentuoso come quello con cui sono arrivato - Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes - se entrassero in questo ambiente oggi, sarebbero destinati al fallimento. Quindi non biasimo più questi giocatori.

Erik ten Hag lo trovo fantastico. Non è colpa di un giocatore o della sua capacità. Tutti possono assumersi la responsabilità, la medicina é dire: 'Non ho ottenuto quello che volevo ottenere'. Ma è una questione di fallimento culturale, e basta".

Inzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amareInzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amarePiazza Affari, approfondimenti sulla geopolitica del mercato dei calciatori, un focus di riguardo su tattiche, match, coppe e campionati di A,B e C. headtopics.com

Manchester United-Manchester City, le formazioni ufficiali: Hojlund contro HaalandManchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Evans, Lindelof; Amrabat, McTominay; Bruno Fernandes, Eriksen, Rashford; Hojlund Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Gvardiol; Stones, Leggi di più ⮕

Manchester United-Manchester City 0-3: doppio Haaland nel derbyUna doppietta di Haaland e il sigillo di Foden valgono i tre punti per il Manchester City nel derby di 'Old Trafford': nulla da fare per lo United. Leggi di più ⮕

Premier League, il City umilia lo United nel derby di ManchesterVittoria per 3-0 per gli uomini di Guardiola: segnano Haaland (doppietta) e Foden Leggi di più ⮕

Haaland show, doppietta e assist a Foden: Manchester è del City, United koOnana salva il possibile ma cade sotto i colpi dei citizens che vanno due volti avanti con l'attaccante norvegese che poi serve il tris al gioiello inglese per il tris a Old Trafford Leggi di più ⮕

Diretta Manchester United-City: segui la gara di oggi LIVECorriere dello Sport Leggi di più ⮕

Diretta Manchester United-City: segui la gara di oggi LIVECorriere dello Sport Leggi di più ⮕