Garrone a Los Angeles per gli Oscar, 'comincia la campagna'

Comincia la campagna americana di Matteo Garrone per l'Oscar. Il regista romano è arrivato a Los Angeles per accompagnare la première americana di Io Capitano, vincitore del Leone d'argento per la regia alla Mostra del cinema di Venezia e designato dall'Italia come miglior film internazionale agli Oscar 2024.

"Per narrare questa epopea abbiamo usato una sorta di controcampo: il punto di vista non è il nostro, quello occidentale, ma il loro. Il film mostra in soggettiva cosa significa questo viaggio. Scava dietro ai numeri a cui ci hanno assuefatti i telegiornali e ci mostra persone con sogni, paure, una madre, sorelle, amici.

Io Capitano è una coproduzione italo-belga, prodotta da Archimede, Rai Cinema, Tarantula, Pathé e Logical Content Ventures con la distribuzione di 01 e in Italia, uscito a settembre ed attualmente in sala, ha superato i 3 milioni di euro d'incasso headtopics.com

