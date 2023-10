Garcia sale in cattedra: il tecnico usa la lavagna in campo per trasmettere le sue idee al Napoli

ha usato anche la lavagna per trasmettere alla squadra le sue idee. A tenere alta la tensione e la concentrazione è anche Aurelio De Laurentiis: il presidente azzurro ha infatti seguito con attenzione la ripresa degli allenamenti, continuando a rimanere vicino ai suoi calciatori.

Il Napoli ha necessità di trovare continuità per il morale, ma soprattutto per la classifica, dato che il Milan è davanti di 4 punti e l'Inter di 5. L'occasione per accorciare le distanze almeno sui rossoneri è ghiotta e dovrà essere sfruttata. Le vittorie contro Hellas Verona e Union Berlino fanno ben sperare, ma è il terzo match a dover dare le risposte più significative.

