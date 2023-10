Gallo, numeri e statistiche del terzino sinistro di D’Aversa

Antonino Gallo è un giovane terzino del Lecce di D’Aversa. I suoi numeri lo rendono una acquisto appetibile al Fantacalcio?, difensore del Lecce di D’Aversa nella stagione di Serie A 2023/2024, oltre che nel giro dell’Under 21. Siciliano originario di Palermo, Gallo si è fatto valere nelle prime giornate con alcune prestazioni di discreto livello, che gli sono valse la riconferma tra i titolari del reparto arretrato.

La squadra pugliese è partita con il piglio giusto in quest’annata ed al momento si trova in un tranquillo piazzamento di metà classifica di Serie A. Quanto merito va attribuito ad Antonino Gallo? La nostra scheda lo chiarirà, facendo luce sui suoi numeri e sulle sue prestazioni: è un valido acquisto alè partito piuttosto bene in questo inizio di campionato il merito è anche di una difesa ben registrata e che sa subire poco dagli avversari.

I friulani, alla disperata caccia dei tre punti e per il momento nei bassifondi della classifica, non sono riusciti a sfondare. Merito almeno in parte è anche diche, oltre a coprire con discreta efficacia, sulla fascia sinistra è stato visto pimpante e pronto ad incursioni interessanti, sovrapposizioni e spunti utili ad alimentare la manovra leccese. headtopics.com

Tuttavia alla distanza è calato. In sintesi: ha iniziato bene la gara, ma non è stato capace di concretizzare il guizzo nella corsa con dei cross efficaci. Un suo errore su, con cui è stato più volte in difficoltà, ha determinato il successivo vantaggio dell’Udinese. Ecco perché pur con qualche spunto e tanta corsa, la valutazione finale al Fantacalcio è stata pari ad un 5,5.ha dimostrato di contare.

Di seguito, nelle quattro gare successive, una lieve flessione con voti compresi tra il 5,5 e il 6. Non schierato nella sesta giornata contro la Juve, Gallo è tornato alla settima – gara molto negativa per tutta la formazione leccese – che non ha saputo contenere un Napoli straripante. 4-0 il risultato finale per gli azzurri.Alla decima giornata di campionato di Serie A, il Lecce dovrà sfidare il Torino in una gara da giocare con attenzione e lucidità. headtopics.com

