Gabriel Garko torna sul piccolo schermo dopo sette anni di assenza

Gabriel Garko, protagonista insieme ad Anna Safroncik della nuova serie 'Se potessi dirti addio' di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, è tornato sul piccolo schermo dopo sette anni di assenza. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Garko ha raccontato la serenità che è entrata nella sua vita dopo il coming ou. «Ogni persona deve avere la libertà di fare quello che è meglio per sé», ha spiegato.

L'attore, inoltre, ha commentato anche la gravidanza di Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Cosa ha detto Gabriel Garko Garko si è nascosto per troppo tempo e la sua vita è cambiata davvero in positivo solamente dopo il coming out di qualche anno fa. Nella sua recente intervista a Chi, l'attore ha spiegato: «Non ho più paura di essere vero. Ora sono sereno che è più che essere felice perché la felicità dura un attimo, la serenità è più a lungo termin

