Futuro di Thiago Motta: Dichiarazioni del CEO del Bologna

L'amministratore delegato del Bologna , Claudio Fenucci , ha parlato del futuro di Thiago Motta e dei calciatori ai microfoni di Radio Serie A . Il dirigente ha confermato la volontà del club di continuare a migliorarsi e ha anche espresso il proprio malcontento per alcune tematiche legate al mercato . ' Allenatore accostato ad altre squadre? Mi infastidisce molto' .

Una squadra che gioca un calcio nuovo, divertente e propositivo, ma il lavoro della settimana è fondamentale. C'è grande serenità e concentrazione, i due pareggi non hanno minimamente scosso le conseguenze che avevamo prima. Ferguson? Ha fatto stamattina gli esami strumentali e vedremo che conseguenze ha avuto la botta al ginocchio '.

Bologna Thiago Motta Calcio Allenatore Mercato

