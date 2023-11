Fumetti, è morto Carlo Ambrosini. Creò Napoleone e Jan Dix e disegnò anche molti Dylan Dog

Nel corso degli anni, Ambrosini comincia anche a scrivere sceneggiature per l'Indagatore dell'Incubo fino a quando, nel 1997, non viene assorbito totalmente dalla sua prima creazione personale in casa Bonelli: Napoleone. Molto apprezzato dai lettori sin dagli esordi, Napoleone supera le 50 uscite con cadenza bimestrale, rimanendo in edicola per quasi dieci anni.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: La politica e i suoi miti a fumetti: chi sonoDa Tex a Dylan Dog (con Topolino bipartisan)

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Al Lucca Comics non solo fumetti, c’è lo spaghetti fantasy con “La compagnia della sòla”Scritto da Simone Laudiero e pubblicato da Mondadori sarà presentato il 3 novembre

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: Addio a Carlo Ambrosini, creatore di Napoleone e Jan Dix e di molte storie di Dylan DogDisegnatore e sceneggiatore, originalissimo e visionario, ha inventato nuovi personaggi ma è stato anche uno dei primi a collaborare con Tiziano Sclavi

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Calcio, Carlo Ancelotti sarà l’allenatore del Brasile dalla Coppa America 2024Il tecnico inizierà a lavorare con i verdeoro appena scadrà il suo contratto con il Real Madrid. Nell’attesa è stato nominato ad interim Fernando Diniz

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

IODONNA: Re Carlo III in visita in Kenya, con lo spettro del colonialismoRoma, 31 ott. (askanews) – Re Carlo III d’Inghilterra e la regina Camilla arrivano in Kenya per una visita di Stato che avviene fra molte richieste di scuse per il passato colonialista dell’impero britannico nel paese che tuttora fa parte […]

Fonte: IOdonna | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Carlo in Kenya: 'Non ci sono scuse per gli abusi coloniali'ʼNon ci sono scuseʼ per gli ʼatti di violenza ripugnanti e ingiustificabiliʼ commessi dagli inglesi durante il periodo coloniale in Kenya. Lo ha detto re Carlo III durante una cena di stato nel Paese africano, dove si trova in visita ufficiale.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕