Fuga dalla Striscia di Gaza. Stranieri e malati entrano in Egitto

Poi le sbarre sotto al grande arco del valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto, che si aprono e un fiume di persone che corre fuori spingendo: molte sono le donne, tantissimi i bambini. La gabbia della Striscia si è aperta ieri per la prima volta dal 7 ottobre, quando Israele ha lanciato sulla Striscia l’operazione militare in risposta all’attacco …

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIBERO_OFFICIAL: Gaza, come in Full Metal Jacket: Idf, il video pazzesco dalla StrisciaUn video pazzesco dalla Striscia di Gaza mostra le scene dei soldati in fila che avanzano tra le case sparando. Immagini che ricordano Full Metal...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Israele, Tel Aviv: il rumore angosciante di sirene ed esplosioniSuoni divenuti abituali ogni giorno per i razzi lanciati dalla Striscia di Gaza (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Gaza, 4 italiani lasciano la Striscia: l'annuncio di oggiI volontari di ong internazionali sono in Egitto

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Striscia di Gaza, Tajani: “Aperto valico di Rafah, spero presto escano i primi italiani”I titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Guerra a Gaza, a che punto è l’avanzata delle truppe di Israele nella StrisciaLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra a Gaza, a che punto è l’avanzata delle truppe di Israele nella Striscia

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Guerra nella Striscia di Gaza, la Giordania richiama il suo ambasciatore in IsraelePortavoce Unicef: Gaza è diventata un cimitero di bambini

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕