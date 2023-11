Frullatori a immersione, gli alleati in cucina per ricette nutrienti: ecco i modelli più convenienti

È dotato di una lama aggiuntiva che aumenta la superficie di taglio per rotazione, frullando con facilità pezzi grandi e ingredienti duri. La particolare forma della campana protegge il piano della cucina da eventuali macchie causate dagli schizzi. Comprende in dotazione un bicchiere graduato da 600ml, un tritatutto da 500ml e una frusta a filo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYTG24: Botulino negli alimenti e botulismo: cosa sono, quali sono i sintomi e i cibi a rischioLeggi su Sky TG24 l'articolo Botulino negli alimenti e botulismo: cosa sono, quali sono i sintomi e i cibi a rischio

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Coppia di fidanzati youtuber non si sposerà: lei non vuole prendere il cognome di lui (che è furioso)Faith Kelly ed Ethan Payne sono molto seguiti sui social perché sono una coppia di youtuber...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

ILPOST: In Venezuela i risultati delle primarie dell’opposizione sono stati “sospesi”Gli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Oristanio: 'Ora non penso all'Inter. Felice che sia in vetta, ma sono felice a Cagliari'Il talento del Cagliari Gaetano Oristanio ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sull'Inter, club da cui il giocatore è.

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

ROMATODAY: Gualtieri difende i progetti del PNRR dedicati alle periferie: “Sono fiducioso, non saranno definanziati”Il sindaco ha annunciato anche quale sarà il primo Piano urbano integrato a partire tra Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà

Fonte: romatoday | Leggi di più ⮕

COSMOPOLITAN_IT: Gli Ugg sono il mai-più-senza dell'inverno (anche) secondo Chiara FerragniThe Ferragnez 2 Le lacrime di Chiara e Fedez tra malattia e crisi

Fonte: Cosmopolitan_IT | Leggi di più ⮕