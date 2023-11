Frode e bancarotta fraudolenta, i dettagli dei sequestri per i membri del Cda di Karibù e Consorzio Aid

LATINA - Frode in pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale e auto ricilcaggio, sono i reati di cui sono accusati i membri del Cda della Cooperativa Karibù e del Consorzio Aid per cui questa mattina il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Latina ha dato esecuzione all'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Latina.

Riscontrate numerose criticità nelle strutture gestite dalle cooperative e, in particolare: sovrannumero di ospiti; alloggi fatiscenti con arredamento inadeguato; condizioni igieniche carenti; derattizzazione e deblattizzazione assenti; riscaldamento assente o comunque non adeguato; carenze nell'erogazione dell'acqua calda; carenze nella conservazione delle carni; insufficienza e scarsa qualità del cibo; presenza di umidità e muffa nelle strutture; carenze del servizio di...

