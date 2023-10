Frank Matano, la dedica speciale per il compleanno della fidanzata. chi è Ylenia Azzurretti

Frank Matano, famoso comico, è da sempre riservato sulla sua vita privata, questa volta ha fatto un'eccezione per un'occasione speciale. Ylenia Azzurretti, la sua fidanzata, ha compiuto gli anni e Matano ha colto l'occasione per farle una bella dichiarazione d'amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frank Matano (@frankmatano) La storia Frank Matano e la fidanzata Ylenia sono entrambi originari di Caserta, e hanno entrambi 34 anni, si sono conosciuti grazie ai The Jackal, con i quali la ragazza ha collaborato per il canale YouTube nel 2006. All'inizio della conoscenza non si poteva parlare di una storia d'amore, solo a distanza di anni, hanno deciso di intraprendere una relazione.

