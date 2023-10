Frank Matano conduce Prova Prova Sa Sa: «Giocherete da casa insieme a noi»

C'è l'improvvisazione alla base del nuovo comedy-show di Prime Video 'Prova Prova Sa Sa', prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Frank Matano: partirà il 2 novembre sulla piattaforma streaming e mette alla prova un cast fisso di quattro comici -Maccio Capatonda, Aurora Leone, Maria Di Biase ed Edoardo Ferrario- che dovranno lanciarsi in improvvisazioni su temi decisi dal conduttore o dal pubblico in studio.

'Prova Prova Sa Sa', Frank Matano torna su Amazon: da Maccio a Di Biase, maestri di improvvisazione Frank emozionato Ai nostri microfoni Frank ha raccontato la sua grande emozione nel cimentarsi con la conduzione di uno show che vedeva da bambino a casa dei nonni in America: «speriamo che vi divertiate a vederlo come ci siamo divertiti noi a farlo», si è augurato il comico.

