Frangia a tendina capelli ricci: ecco come asciugarla e fare la piega perfetta

Non c'è niente di più “rivoluzionario” di farsi la frangia, indipendentemente dal tipo di capelli che si hanno. Che le lunghezze siano liscie, ricce o mosse, l'importante è sapere come valorizzare la texture e il volume del capello con un'asciugatura corretta e una piega fatta ad arte.

Però quando si pensa alla frangia a tendina sui capelli ricci solitamente si cerca di trovare un altro stratagemma, come dimostrano le ricerche online in merito: “frangia a tendina capelli ricci: è una buona idea?” oppure “la frangia a tendina capelli ricci è difficile da mantenere?” sono le parole chiave più cercate che dimostrano l'insicurezza di chi ha i capelli ricci nel provare qualcosa di nuovo. Ma a differenza dei ciuffi à la Brigitte Bardot, che richiedono tecnicamente più manutenzione, gli hairstylist concordano che per la manutenzione della frangia a tendina su capelli ricci lo sforzo sia minim

Elodie | La Bio.

İLFOGLİO_İT: Il ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della StrisciaIl ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della Striscia. Guterres dell'Onu è profondamente turbato dalla situazione a Gaza e chiede un cessate il fuoco umanitario immediato. Il ministro degli Esteri israeliano critica Guterres per la mancanza di promozione del processo di pace nella regione.

VANİTYFAİRIT: Le donne non sono solo «madri»Chi ha visto il film, lo sa: la realizzazione di una donna passa attraverso l’istruzione, non attraverso il matrimonio. È la conclusione a cui arriva Delia che, fino al momento prima, stava mettendo via i soldi per il vestito da sposa della figlia. Un messaggio diametralmente opposto a quello del governo Meloni che invece, nell'ultima finanziaria, premia la donna che mette su famiglia, e che, se fa due o più figli ha già dato «il suo contributo» allo Stato. Cortellesi commenta: «Penso che non si possa giudicare il contributo di una donna alla società in base a quanto partorisce. I figli si fanno per altri motivi, per amore ad esempio. Il matrimonio non è più l’unico traguardo da tempo, lo sono invece una buona istruzione e un buon lavoro. Su questi diritti dobbiamo puntare». L'educazione sessuale è una cosa seria La scuola italiana non prevede un percorso di educazione all’affettività

VOGUE_İTALİA: Come dormire bene insieme in coppia con questo metodo scandinavo semplice e rivoluzionarioNei film romantici, e probabilmente anche per molte coppie nella realtà, dormire abbracciati è la cosa più bella e piacevole del mondo. Quello che però per molti è dolce e confortevole, per alcuni è l'equivalente di un vero e proprio disagio. Condividere il letto con il partner può causare disagio ad alcuni, fastidio e persino litigi nella coppia.

HUFFPOSTITALİA: Scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il padre consegna il computer della figlia ai carabinieriÈ il quarto giorno d'attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. La sorella, il fratello e il padre di Giulia sono stati convocati alcuni minuti fa nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, che dista pochi metri dalla casa della famiglia. "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile", ha detto ai giornalisti il padre di Giulia. Secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono. Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire"

İLMESSAGGEROİT: Filippi (Envision): «L'importante è che abbia vinto una Jaguar, non mi stuferò mai di dire che siamo campioni del mondo»VALENCIA - «Non mi prendo meriti che non ho, perché la macchina è Jaguar, ma non mi stuferò mai di dire e sentire che siamo campioni del mondo». Sylvain...

