Franco Nero piange in tv dopo l’intervento a sorpresa di Vanessa Redgrave: “Ti penso ogni giorno, sono alla f…

Inaspettato e commovente. Un gesto d’amore che ha visto protagonisti due grandi del cinema, Franco Nero e Vanessa Redgrave, in diretta tv a Da noi...a ruota libera su Rai1. Franco Nero è ospite di Francesca Fialdini per raccontare la sua storia cinematografica quando a sorpresa interviene la grande attrice inglese Vanessa Redgrave, suo grande amore. «Franco, penso ogni giorno a te. Sono quasi alla fine, tu meriti di vivere ancora per molto..». Lui scoppia a piangere.

A 40 anni di distanza, il ritorno di fiamma nel 2006, tenuto inizialmente segreto e poi rivelato al grande pubblico tre anni più tardi. Un paio di anni fa l'attrice aveva spiegato il loro rapporto a distanza: lei tra una casa nella campagna inglese, «dove non c’è connessione e quindi per lavorare devo andare a Londra».

