Francesco Farioli: il “De Zerbi di Francia” guida il Nizza verso lo scudetto

Cinque vittorie, quattro pareggi, diciannove punti in cascina che gli sono valsi il secondo posto, a un solo punto dal Monaco, in Ligue 1, e le attenzioni di chi, fino a qualche settimana, probabilmente non ne conosceva nemmeno l’esistenza. Raccontare Francesco Farioli, però, solamente con i freddi numeri sarebbe alquanto riduttivo: le statistiche, che sovente si prendono le copertine, nascondono il percorso, il lavoro, nato da un talento e sviluppato col sacrificio quotidiano.

Nel 2010 inizia la carriera da tecnico alla Fortis Juventus, in D, e per cinque stagioni ricoprirà il ruolo di vice-allenatore. Ma il successo, quello vero, dovrà ancora arrivare. E arriverà, merito anche di una relazione che Farioli scriverà su un Foggia-Lucchese, di Serie C.

