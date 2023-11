Fototrappole in Malesia: le tigri in via di estinzione

Il fotografo Emmanuel Rondeau ha installato per cinque mesi otto fototrappole ad alta definizione in una delle ultime roccaforti delle tigri in Malesia. Negli anni ‘50 - spiega il Wwf - si stimava che nel Paese vivessero circa 3.000 esemplari: oggi la perdita di habitat e il bracconaggio hanno ridotto la popolazione a meno di 150 individui. La fotografia fa sperare che gli sforzi di conservazione intensificati stiano portando a risultati positivi.

:

AGENZİA_ANSA: Moto2: Malesia; vince Aldeguer, ma Acosta è campione del mondoFermin Aldeguer vince il Gran Premio della Malesia nella classe Moto2, ma a fare festa a Sepang è Pedro Acosta. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

CORSPORT: Moto2: Malesia; vince Aldeguer, ma Acosta è campione del mondoBattuto record Marquez, spagnolo è più giovane iridato categoria

Fonte: CorSport | Leggi di più »

CORRİERE: MotoGp di Malesia, la gara: Bastianini vince su Alex Marquez e Bagnaia, quarto MartinSul circuito di Sepang i due piloti che si danno battaglia per la vittoria finale cominceranno il loro confronto fin dal primo giro

Fonte: Corriere | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: MotoGp: in Malesia vince Bastianini, terzo Bagnaia, poi MartinSul podio anche Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini. Il leader del mondiale si porta a +14 punti sul rivale della Ducati Pramac (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

CORSPORT: MotoGP Malesia: trionfo Bastinani, Bagnaia terzo allunga su MartinIl pilota Ducati domina il GP dall'inizio alla fine, bene Pecco che guadagna punti sul rivale Martin

Fonte: CorSport | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Bastianini domina in Malesia, Bagnaia guadagna tre punti su MartinLa ‘Bestia’ torna al successo dopo oltre un anno comandando dall’inizio alla fine. Alex Marquez secondo, Pecco (3°) allunga sul rivale (4°): sono 14 i punti tr…

Fonte: repubblica | Leggi di più »