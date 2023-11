Forti raffiche di vento danneggiano scuola e provocano disagi in provincia di Campobasso

Nella provincia di Campobasso, le raffiche di vento hanno superato i 140 km/h e hanno divelto parte del tetto della scuola elementare del paese. La sindaca aveva annunciato la chiusura di tutte le scuole per prevenire eventuali danni. Molte strade nel comune sono pericolose o impraticabili a causa della caduta di tegole e alberi lungo le strade

. La palestra crollata era stata costruita con i fondi di ricostruzione del terremoto di San Giuliano del 2002, in cui persero la vita 21 bambini e una maestra. Sono stati effettuati oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco nella zona, soprattutto nel basso Molise e nell'area del Fortore, dove il vento ha causato numerosi disagi. Le raffiche hanno sradicato alberi, trascinato via insegne pubblicitarie, cassonetti e tegole. I tetti di due abitazioni sono stati scoperchiati nei comuni di Montenero di Bisaccia e Castelmauro. Sono ancora in attesa di esecuzione altri 30 interventi richiesti dai cittadini

