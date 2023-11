Formazione consegnata in ritardo, sconfitta a tavolino: la nuova classifica

Come si legge nel comunicato del giudice sportivo di categoria, è stato l’arbitro ad ammettere di non aver ricevuto la distinta con il formato originale, ma con un brogliaccio che non riportava tutte le informazioni necessarie relative ai tesserati così come previsto dall’art. 61 NOIF.Lo stesso direttore di gara ha affermato di aver ricevuto la distinta regolamentare soltanto dopo la fine della gara e di averla presentato alla– che ne aveva fatto richiesta – soltanto allora.

