Fondo Merlyn propone piano alternativo a Kkr per Tim

Merlyn Advisors, un fondo lussemburghese ma che fa capo ad Alessandro Barnaba ex Jp Morgan con il 3% di Tim, propone un piano alternativo a Kkr: chiede la rimozione dell'ad Pietro Labriola e candida Stefano Siragusa, l'ex responsabile Network Operations & Wholesale Officer uscito ad agosto dal gruppo. Il piano, scrive il fondo al cda, prevede il mantenimento della rete,"saldamente in mani italiane".

Inoltre"non chiede soldi al governo" e promette di far tornare le azioni a 1 euro"preparando la ripresa dei pagamenti dividendi agli azionisi".

