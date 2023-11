Fondirigenti, avvisi Smart per upskilling e reskilling manageriale per ripartenza

Due nuovi avvisi, per due importanti obiettivi: attrarre, trattenere e valorizzare i giovani talenti e supportare l’upskilling manageriale nei processi di crisi.Fondirigenti, il Fondo interprofessionale leader in Italia per il finanziamento della formazione continua dei dirigenti

, promosso da Confindustria e Federmanager: due obiettivi chiave, volti ad affrontare due temi di assoluto rilievo per l’attuale fase del tessuto produttivo italiano, come il passaggio generazionale e il governo delle situazioni di difficoltà aziendale.

Il primo dei due avvisi, il 2/2023 si propone di supportare l’inserimento e la crescita di giovani manager in azienda, attraverso la loro formazione . Le statistiche segnalano infatti un ritardo del nostro Paese rispetto agli altri paesi europei con riferimento alla presenza di giovani in posizioni manageriali: un ritardo strutturale. headtopics.com

I dati di Fondirigenti evidenziano peraltro che, negli ultimi anni, solo 1 impresa su 4 ha inviato in formazione dirigenti under 44, con una concentrazione marcata nelle Grandi imprese (69%), una presenza ridotta nelle Medie (25%) e una presenza minima di Piccole Imprese (6%).

a cui è dedicato uno stanziamento complessivo di 1 milione di euro, per un contributo massimo di 12.500 euro ad azienda, per interventi destinati al rafforzamento delle soft skills dei dirigenti nati dopo il 1° gennaio 1979. Sono inoltre previste specifiche premialità per promuovere la partecipazione delle Piccole Imprese e delle pmi delle regioni del Mezzogiorno. headtopics.com

Il secondo avviso, il 3/2023, è viceversa destinato all’upskilling e al reskilling delle competenze dei manager che operano in aziende in situazioni di difficoltà economiche e produttive

